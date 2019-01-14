В Чехии за теракт посадили пенсионера-исламофоба

Фото: Евгений Пилипенко / LIGA.net

71-летнего чешского пенсионера, который совершил теракт, имитируя нападение джихадистов, суд приговорил к тюремному заключению. Об этом сообщает ВВС.

Согласно сообщению, в 2017 году примерно в 50 км от Праги Яромир Балда срубил несколько деревьев и оставил их на железнодорожных путях.

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На месте преступления мужчина оставил записку, в которой угрожал дальнейшими нападениями на гражданские объекты и призывал к насилию против "чешских неверующих собак". Записка заканчивалась словами "Аллаху Акбар".

Тогда два пассажирских поезда врезались в деревья, но никто при этом не пострадал.

"Я не хотел совершать террор, я хотел противостоять ему", - сказал он в пражском суде, добавив, что хотел распространить страх перед мигрантами из мусульманских стран.

Балда также утверждал, что его разум помутился из-за лекарства от кровяного давления, которое он принимал.

Помимо тюремного заключения суд назначил чеху психиатрическое лечение.

Во Франции 35-летний рэпер камерунского происхождения Ник Конрад предстанет перед судом по обвинению в подстрекательстве к убийству. Он выпустил музыкальное видео под названием "Hang White People" (Вешай белых людей). Сам Конрад отвергает обвинение, утверждая, что песня является реакцией на расизм.