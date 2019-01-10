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10.01.2019, 18:33

Во Франции будут судить рэпера за призывы к убийству белых людей

Во Франции будут судить рэпера за призывы к убийству белых людей - Фото
Скриншот с видео

Сам Ник Конрад отвергает обвинение, утверждая, что песня является реакцией на расизм

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Во Франции 35-летний рэпер камерунского происхождения Ник Конрад предстанет перед судом по обвинению в подстрекательстве к убийству. Об этом сообщает ВВС.

Французские прокуроры обратили внимание на Конрада после публикации музыкального видео под названием "Hang White People" (Вешай белых людей).

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Как сообщает агентство, в клипе показаны похищение, пытки и повешение белого человека, а в тексте трека содержатся призывы к убийству белых детей.

В данный момент на сайте YouTube видео отсутствует. Оно было опубликовано на сайте в сентябре, но почти тут же удалено из-за нарушений требований компании к контенту.

Антирасистские организации называют этот клип подстрекательством к насилию и расовой ненависти.

Сам Конрад отвергает обвинение, утверждая, что песня является реакцией на расизм.

Он заявил суду, что видео - вымышленное изображение расизма, созданное для того, чтобы шокировать зрителя путем смены ролей, и поэтому его не следует принимать за чистую монету.

Рэпер сказал, что сцены в ролике являются отсылкой к фильму "Американская история X", где белые неонацисты подвергали чернокожего человека подобным насильственным действиям.

35-летний музыкант вырос в пригороде Парижа и работал администратором в пятизвездочном отеле на Авеню де Опера, пока недавно не потерял работу. Ник Конрад – его псевдоним.

Обвинение против него может привести к тюремному заключению на срок до 5 лет и штрафу в размере 45 000 евро.

8 января популярная американская рэперша CupcakKe госпитализирована полицией в психиатрическую клинику после сообщения в Twitter о том, что она собирается совершить самоубийство. 

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Теги: рэпер, расизм, неонацизм, рэп, ник конрад
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