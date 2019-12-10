Nike придумал купальник для мусульманок

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С 1 февраля в магазинах Nike по всему миру появится новая коллекция купальников, частью которой будет полностью закрытый купальный костюм, а также отдельный хиджаб для плавания. Об этом сообщает CNN.

"Дизайн коллекции Nike Victory Swim Collection отвечает разнообразным потребностям, от скромных преимуществ до защиты от солнца, и отражает приверженность Nike инклюзивному дизайну, предоставляя женщинам более инновационные решения…" – цитирует телеканал сообщение компании.

Там рассказали, что в производстве закрытого купальника использована легкая ткань с эффектом защиты от солнца.

В 2017 году компания выпустила спортивный хиджаб для женщин-мусульманок.

В январе Nike обвинили в оскорблении ислама и призвали немедленно отозвать новую модель кроссовок Air Max из магазинов. Мусульманам показалось, что логотип Air Max на подошве кроссовок в перевернутом виде напоминает арабское написание слова "Аллах".