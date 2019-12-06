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Нобелевская премия: впервые в прямом эфире на украинском ТВ

Нобелевская премия: впервые в прямом эфире на украинском ТВ - Фото
Нобелевская премия (фото: nobelprize.org)
06.12.2019, 18:06

Трансляция будет проходить двумя блоками и продлится пять часов

Во вторник, 10 декабря впервые по украинскому телевидению пройдет прямая трансляция церемонии награждения Нобелевской премией. Об этом говорится на сайте Общественного вещания.

В течение трансляции церемонии зрители увидят программу, в которой подробно узнают историю Нобелевской премии, интересные факты о церемонии награждения и банкете после торжественной части, а также узнают от украинских ученых, за какие достижения во всех нынешних номинациях лауреаты получат премии. 

Трансляция спецпроекту Церемония награждения нобелевских лауреатов 2019 пройдет двумя блоками - первый начнется в 13:45 и продлится до 15:40, второй - с 16:40 до 19:30.

Справка. Нобелевскую премию ежегодно присуждают за выдающиеся научные исследования, революционные изобретения или крупный вклад в культуру или развитие общества. Основана в 1895 году шведским ученым-изобретателем и филантропом Альфредом Нобелем, вручается с 1901-го. Точный список номинантов традиционно засекречен. На премию по физике можно выбрать не более трех лауреатов, причем процесс определение, кто заслуживает победы, длинный и строгий. Правила требуют, чтобы достижение "было проверено временем": иногда между открытием и награждением проходит 20 лет и больше.

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