Грета Тунберг получила альтернативную Нобелевскую премию

Грета Тунберг (Фото: EPA)

Шведская экоактивистка Грета Тунберг стала одним из лауреатов премии "За целесообразное жизнеобеспечение", вручение которой состоялось в Стокгольме 4 декабря. Об этом она сообщила в Twitter.

"У меня невероятная честь получить эту ночь награду "За целесообразное жизнеобеспечение". Я сейчас душой с вами в Стокгольме", - говорится в сообщении.

Тунберг не смогла лично присутствовать на церемонии вручения награды, поскольку находится в Мадриде на 25-й конференции рамочной конвенции ООН об изменении климата. Премию за нее получили участники молодежного движения в защиту климата Fridays for Future.

Эта награда - дополнение к Нобелевской номинации, поскольку отмечает заслуги в важных сферах деятельности, которые остаются не охваченными престижными премиями Альфреда Нобеля.

Тунберг получила награду "за вдохновляющие и растущие политические требования о неотложных климатических мероприятиях". Денежная составляющая премии - 1 млн крон ($105 000). Одна из отличительных черт награды состоит в том, что лауреаты не могут тратить полученные деньги на собственные нужды, а должны направлять их на общественную работу. В этом году лауреатам также была вручена скульптура, выполненная из металла, переработанного в рамках программ уничтожения оружия в Центральной Америке.

Справка. Грета Тунберг стала известна после эко-пикетов под Шведским парламентом. Ее примеру последовали школьники в других странах мира. Они начали выходить на протесты и требовать от правительства бороться с изменением климата.

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