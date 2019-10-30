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Грета Тунберг в знак протеста отказалась от экопремии и $52 000

Грета Тунберг в знак протеста отказалась от экопремии и $52 000 - Фото
Грета Тунберг (Фото: EPA)
30.10.2019, 12:20

По ее мнению, "климатическое движение больше не нуждается в наградах"

Шведская эко-активистка Грета Тунберг отказалась от премии Северного совета за охрану окружающей среды в знак протеста. Об этом она заявила в Instagram

Она отказалась от премии и денежной части в размере $52 000 в знак протеста против бездеятельности стран по отношению к охране окружающей среды. 

По ее мнению, "климатическое движение больше не нуждается в наградах": "Все, что нам нужно, - чтобы наши политики и люди у власти начали прислушиваться к современной науке".

Она считает, что скандинавские страны много говорят об экологических проблемах, но мало делают для их решения. 

Также Тунберг раскритиковала правительство Норвегии за выданное рекордное количество разрешений на поиск новых месторождений нефти и газа. Она заявила, что глобальные выбросы CO2 от добычи газа на месторождении "Йохан Свердруп" составят 1,3 тонн.

Справка. Грета Тунберг стала известна после эко-пикетов под Шведским парламентом. Ее примеру последовали школьники в других странах мира. Они начали выходить на протесты и требовать от правительства бороться с изменением климата.

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экология глобальное потепление окружающая среда Грета Тунберг премия северного совета
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