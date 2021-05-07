Ожидаются ночные заморозки, но к понедельнику потеплеет: карта погоды на праздниках

На выходных в Украине будут ночные заморозки, но к понедельнику потеплеет до +22 градусов. Прогноз погоды опубликован на сайте Укргидрометцентра.

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В субботу, 8 мая, на западе и в центре страны +12..+15 градусов, на юге и востоке от +15 до +22. В южных и восточных областях, а так же в Черниговской, Сумской, Полтавской, Черкасской, Кировоградской и Винницкой областях пройдут дожди.

Ночью 9 и 10 мая в западных и центральных областях, в ночь на 10 мая по всей Украине ожидаются заморозки на поверхности грунта до 0 градусов, сообщает ГСЧС.

В воскресенье, 9 мая, на западе страны +14..+19, в центральных и восточных областях +12..+15, в южных +14..+17. На востоке страны пройдут небольшие дожди с грозами.

В понедельник, 10 мая в западных областях +20..+23, в Закарпатской области до +25, в центральных областях от +16..+18 в Полтавской области до +20..+22 в Винницкой, на востоке +13..+16, на юге +16..+19, в Крыму +14..+16. Небольшие дожди с грозами пройдут в восточных областях.

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Денис Юдин

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