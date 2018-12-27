Новогоднее меню: Ульяна Супрун дала советы

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И.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун рассказала, какое праздничное меню будет полезным на новогоднем столе украинцев. Об этом она сообщила у себя в Facebook.

Cупрун рекомендует заменить в салатах майонез сметаной, поскольку в ней витамин D, молочнокислые бактерии и жирные кислоты с короткой цепью, турецким йогуртом и горчицей в зернах.

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"Возьмем оливье. Это салат, потому что в нем много порезанных компонентов и соус: картофель, морковь, лук, огурцы, мясо, яйца и жирный майонез. Собственно, оливье может быть полноценной пищей, а не "салатом": здесь есть белки, жиры, медленные углеводы. Есть оливье - не готовьте больше калорийных блюд. Поймите, что майонез - это проблема. Его много, он калорийный, малопитательный, и затрудняет пищеварение", - подчеркнула Супрун.

По ее словам, в оливье лучше изменить соотношение компонентов: больше моркови, свежий огурец вместо соленого, зеленый лук вместо репчатого (в нем много магния), отварное филе вместо колбасы и ветчины.

"Добавьте соленую скумбрию - это источник омега-3 полиненасыщенных жирных кислот", - уточнила она.

Супрун также добавила, что традиционный салат "Шуба" можно сделать проще - отдельно селедка или скумбрия.

"Отдельно - винегрет, и добавьте к этому печеные овощи: картофель, сельдерей, пастернак, морковь, тыква и масло. Вы получите то же, но в более легкой форме. И готовить проще", - считает она.

Чиновник подчеркнула, что мясо лучше запекать, чем жарить.

"Попробуйте к нему соус с перемолотой клюквы, или горчицы в зернах и йогурта, а не кетчуп или тот же майонез. Холодец - полезный. Но не забудьте дополнить его овощным салатом и цвикли. Хорошо приготовить к праздникам суп, куриный или рыбный бульон или борщ. Жидкая теплая пища, в которой все полезное из овощей способствует пищеварению, но и удерживает нас от переедания. Суп - этот источник микроэлементов и доступных питательных веществ на утро похмелья", - сказала Супрун.

29 ноября 2018 года и.о. министра здравоохранения объясняла, сколько нужно есть сало в сутки.