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Новосад рассказала, когда ЗНО по математике станет обязательным

Новосад рассказала, когда ЗНО по математике станет обязательным - Фото
Анна Новосад (Фото: пресс-служба Кабмина)
11.12.2019, 09:22

Министр уточнила, что внешнее независимое оценивание по математике будет двухуровневым

С 2021 года Внешнее независимое оценивание по математике для школьников станет обязательным. Об этом сообщила министр образования и науки Анна Новосад в интервью РБК-Украина.

"В 2020 году изменений не будет, а с 2021-го ВНО по математике станет обязательным. Оно будет двухуровневым, но не нужно этого пугаться. Нам нужно осознать, что проблема есть по математическим знаниям. Мы должны в целом побороть страх детей перед математикой – это должно стать результатом изменения содержания образования и методик преподавания", - отметила Новосад.

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По ее словам, когда дети что-то не понимают, то  сначала этого боятся, а потом ненавидят.

"И потом это сопровождает всю жизнь. На самом деле через нормальные методики преподавания, нормальное содержание программы, очень важно этот страх перед предметом побороть. Поэтому страх перед предметом – это то, что должно исчезнуть из школьной жизни", - добавила Новосад.

  • 10 июля сообщалось, что Министерство образования и науки утвердило график проведения внешнего независимого оценивания в 2020 году.
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зно математика Анна Новосад
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