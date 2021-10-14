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Одесский художественный музей получил статус национального, ему присвоят имя Ройтбурда

Цей матеріал також доступний українською
14.10.2021, 16:39
Одесский художественный музей получил статус национального, ему присвоят имя Ройтбурда - Фото
Александр Ройтбурд (Фото – Думская)

Сегодня, 14 октября, Одесский художественный музей получил статус национального. Соотвествующий указ подписал президент Владимир Зеленский.

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В указе говорится, что статус национального Одесскому художественному музею предоставляется, учитывая общегосударственное и международное признание результатов его деятельности.

Президент охарактеризовал музей как ведущее культурно-образовательное и научно-исследовательское учреждения по сохранению, изучению и популяризации музейных коллекций.

Зеленский получил Кабмину проработать вопрос о проведении ремонтно-реставрационных работ здания музея, которое является памятником национального значения.

Одесской ОГА и облсовету президент поручил проработать вопрос о присвоению Одесскому национальному художественному музею имени Александра Ройтбурда.

  • Художник Александр Ройтбурд умер 8 августа 2021 года, он был директором Одесского художественного музея.

Читайте также: Что будет с Одесским художественным музеем после Ройтбурда?

Наталия Медведева
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Александр Ройтбурд Одесский художественный музей
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