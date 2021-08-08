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Умер Александр Ройтбурд

Цей матеріал також доступний українською
08.08.2021, 09:07
Умер Александр Ройтбурд - Фото
Александр Ройтбурд (Фото – Думская)

Умер известный украинский художник и директор Одесского художественного музея Александр Ройтбурд. Ему было 59 лет. Об этом в Facebook сообщил Олег Сенцов.

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"Александр Ройтбурд. R.I.P.", – написал Сенцов.

В Одесском худмузее эту информацию подтвердили Бабелю: "Художник умер из-за длительной болезни".

Ройтбурд родился 14 октября 1961 года в Одессе, закончил художественно-графический факультет Одесского педагогического института.

В конце 2017-го выиграл конкурс на должность директора Одесского худмузея. Депутаты облсовета сопротивлялись его кандидатуре. В частности, депутатов от Оппозиционного блока возмущало, что художник назвал события 2 мая 2014 года в Одессе "днем победы". 

Депутат Виталий Саутенков рассказывал, что Ройтбурд якобы "нечист на руку" и "имеет грехи в прошлом". Кроме того, он обвинял художника в использовании нецензурной брани, хотя и не отрицал его таланта. Несмотря на сопротивление, весной 2018 года с ним подписали пятилетний контракт. Также против Ройтбурда выступали некоторые депутаты Евросолидарности и Батькивщины. 

    В недавнем интервью изданию Бабель Ройтбурд рассказал о проблемах со здоровьем и сном: "Сейчас Ройтбурд выглядит совсем не так, как несколько лет назад. Он заметно похудел, ему непросто ходить... Признается, что чувствует себя нехорошо и что это произошло, в частности, из-за войны с местной властью".

    • 19 марта 2018 года Ройтбурда назначили директором Одесского художественного музея.
    • 4 сентября 2019 года Одесский облсовет досрочно расторг контракт с Ройтбурдом. Причиной увольнения в облсовете назвали якобы игнорирование Ройтубрдом депутатских запросов о финансовой деятельности музея. Решение поддержали как депутаты Оппозиционного блока, так и Евросолидарности и Батькивщины.
    • В июне 2021 года Верховный суд признал незаконным увольнение Ройтбурда с должности директора Одесского художественного музея.
    Владислав Сердюк
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    Александр Ройтбурд
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