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Верховный суд отменил увольнение Ройтбурда из Одесского художественного музея

02.06.2021, 13:21
Верховный суд отменил увольнение Ройтбурда из Одесского художественного музея - Фото
Александр Ройтбурд (Фото – Думская)

Верховный суд признал незаконным увольнение художника Александра Ройтбурда с должности директора Одесского художественного музея. Решение опубликовано в Едином реестре судебных решений.

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Первая палата Кассационного гражданского суда ВС 19 мая 2021 года отменила решение Одесского апелляционного суда от 28 мая 2020 года и оставила в силе решение Приморского суда Одессы от 10 февраля 2020 года. Этим решением расторжение контракта с Ройтбурдом со стороны Одесского облсовета признано незаконным.

"Я успел забыть про то, что выиграл суд у Одесской облрады, проиграл апелляцию и подал на кассацию. И вот – вишенка на торте", – отреагировал Ройтбурд в Facebook.

  • 19 марта 2019 года Ройтбурда назначили директором Одесского художественного музея.
  • 4 сентября 2019 года Одесский облсовет досрочно расторг контракт с Ройтбурдом. Причиной увольнения в облсовете назвали якобы игнорирование Ройтубрдом депутатских запросов о финансовой деятельности музея. Решение поддержали как депутаты Оппозиционного блока, так и Евросолидарности и Батькивщины.
Денис Юдин
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Одесский художественный музей Александр Ройтбурд верховный суд Одесский областной совет
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