Апелляционый суд уволил Ройтбурда с должности директора музея

Одесский апелляционный суд признал увольнение художника Александра Ройтбурда с должности директора Одесского художественного музея законным. Об этом сообщает Думская.
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Суд отменил решение Приморского районного суда Одессы, которым увольнение Ройтбурда было признано незаконным, и отказал художнику в удовлетворении его иска к Одесскому областному совету.
Ройтбурд подтвердил в Facebook свое увольнение и заявил, что "борьба продолжается".
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