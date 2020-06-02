Апелляционый суд уволил Ройтбурда с должности директора музея

Александр Ройтбурд (Фото: Ольга Кириченко/Facebook)

Одесский апелляционный суд признал увольнение художника Александра Ройтбурда с должности директора Одесского художественного музея законным. Об этом сообщает Думская.

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Суд отменил решение Приморского районного суда Одессы, которым увольнение Ройтбурда было признано незаконным, и отказал художнику в удовлетворении его иска к Одесскому областному совету.

Ройтбурд подтвердил в Facebook свое увольнение и заявил, что "борьба продолжается".

Ройтбурда назначили директором Одесского художественного музея. 19 марта 2019 года

Одесский облсовет досрочно расторг контракт с Ройтбурдом. 4 сентября 2019 года

10 февраля суд признал увольнение Ройтбурда незаконным.

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