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Апелляционый суд уволил Ройтбурда с должности директора музея

Апелляционый суд уволил Ройтбурда с должности директора музея - Фото
Александр Ройтбурд (Фото: Ольга Кириченко/Facebook)
02.06.2020, 07:00

Суд отказал художнику Александру Ройтбурду в иске к Одесскому областному совету о незаконности его увольнения

Одесский апелляционный суд признал увольнение художника Александра Ройтбурда с должности директора Одесского художественного музея законным. Об этом сообщает Думская.

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Суд отменил решение Приморского районного суда Одессы, которым увольнение Ройтбурда было признано незаконным, и отказал художнику в удовлетворении его иска к Одесскому областному совету.

Ройтбурд подтвердил в Facebook свое увольнение и заявил, что "борьба продолжается".

  • 19 марта 2019 года Ройтбурда назначили директором Одесского художественного музея.
  • 4 сентября 2019 года Одесский облсовет досрочно расторг контракт с Ройтбурдом.
  • 10 февраля суд признал увольнение Ройтбурда незаконным.

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Денис Юдин
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Александр Ройтбурд увольнение одесса
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