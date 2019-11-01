Ройтбурд о встрече с Зеленским: Я ничего не просил

Александр Ройтбурд (фото - odessamedia.net)

Украинский художник, бывший директор Одесского художественного музея Александр Ройтбурд, с которым облсовет расторг досрочно контракт, на встрече с президентом Владимиром Зеленским ничего не просил и высказал свое мнение о необходимости полного перезапуска системы администрирования культуры в Украине. Об этом он сказал в интервью Украинской правде.

Художник уточнил, что его пригласили на встречу президента, министра культуры и спорта с людьми, которые занимаются искусством и спортом.

"Президент хотел выслушать, донести какие-то месседжи. Не все было for the records (под запись, - ред.). По его просьбе. При этом всех пустили с телефонами – такое редко бывало, особенно на встречах с президентом. Многие у Зеленского что-то просили. Я ничего не просил. Высказал свое мнение о необходимости полного перезапуска системы администрирования культуры в Украине", - отметил Ройтбурд.

Отвечая на вопрос, услышал ли его Зеленский, Ройтбурд сказал: "Да. Более того, я понял, что Зеленский в курсе некоторых деталей".

Художник добавил, что до этой встречи не был знаком с президентом. "Конечно, нет. Сначала я был более негативен по отношению к Зеленскому. У меня изначально была такая позиция: "Поживем – увидим". Сегодня какие-то мои опасения уже, наверное, отпали. Но позиция "поживем – увидим" остается", - добавил он.

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