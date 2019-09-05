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Скандальное увольнение Ройтбурда. Появилась реакция министра

Скандальное увольнение Ройтбурда. Появилась реакция министра - Фото
Владимир Бородянский (фото - скриншот видео)
05.09.2019, 12:24

Владимир Бородянский подчеркнул, что берет ситуацию под свой контроль

Министерство культуры, молодежи и спорта проверит законность увольнения директора Одесского художественного музея Александра Ройтбурда. Об этом заявил министр Владимир Бородянский у себя в Facebook.

"Со своей стороны, в пределах моей компетенции и компетенции Министерства культуры, молодежи и спорта, мы проверим законность увольнения и соответствие процедурным нормам. Я разговаривал с Александром и гарантировал, что эта ситуация будет мной лично контролироваться", - отметил Бородянский.

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Он считает, что ответственность за увольнение Ройтбуда лежит также на жителях Одесской области, поскольку именно они выбирали депутатов в областной совет, которые приняли такое решение.

"По-настоящему, гражданами своей страны и горожанами мы становимся тогда, когда не миримся с решениями, противоречащим нашим интересам. И это не вопрос министра культуры - это ваш вопрос, и в первую очередь вы отвечаете за то, в каком городе и с какой культурой вы живете. Музей при Ройтбурде стал постоянным местом общественного диалога об искусстве, ожил, стал событием", - подчеркнул Бородянский.

  • 19 марта 2019 года глава Одесской облгосадминистрации Максим Степанов назначил Ройтбурда директором Одесского художественного музея.
  • 4 сентября Одесский областной совет расторг досрочно контракт с директором Одесского художественного музея Ройтбурдом. За его увольнение проголосовал 51 депутат, трое - против, трое воздержались, 25 человек не голосовали. 18 депутатов от Оппозиционного блока поддержали отставку Ройтбурда, Европейской солидарности – 14 человек, Батькивщины – четыре.

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Александр Ройтбурд увольнение одесса Владимир Бородянский худмузей
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