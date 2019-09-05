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Одесса. Ройтбурд рассказал детали конфликта с Оппоблоком

Одесса. Ройтбурд рассказал детали конфликта с Оппоблоком - Фото
Александр Ройтбурд (фото - dumskaya.net)
05.09.2019, 10:56

Известный художник прокомментировал свое вчерашнее увольнение с должности директора Одесского художественного музея

Уволенный руководитель Одесского художественного музея Александр Ройтбурд заявил, что местные депутаты уволили его с должности, поскольку "не воспринимают" современной культуры и хотят оставить Одессу на уровне провинциального города. Об этом он сказал в эфире 1+1.

"Это долгая история. Она началась с политических противоречий с Оппоблоком, который не может мне простить проукраинской позиции. И потом это перешло в разряд некой почти религиозной вражды. Это мировоззренческий конфликт. Эти люди не воспринимают того, что превышает их персональные горизонты. Их раздражает то, что выходит за пределы понимания о том, какой должна быть жизнь провинциального города, какой должна быть провинциальная культура", - отметил Ройтбурд.

Он подчеркнул – хочет, чтобы культура Одессы перестала быть провинциальной, поскольку помнит "еще другую Одессу - Одессу 80-х, Одессу 90-х, где бурлила художественная жизнь, где был слышен голос интеллектуалов".

"Теперь это город, который все больше похоже на то, как его называют "пгт Одесочка". Город безвкусицы, город каких-то дешевых развлечений для туристов", - считает Ройтбурд.

По его словам, увольнение для него не было сюрпризом, поскольку он знал, что этот вопрос будет снова поднят. Однако, Ройтбурд был удивлен тем, что за его увольнение проголосовали те местные депутаты, которые раньше были против.

14 депутатов Европейской солидарности проголосовали за его увольнение, 18 депутатов от Оппозиционного блока также поддержали отставку.

"Я надеюсь, что о временах Ройтбурда еще рано говорить в прошедшем времени. Мы еще поживем и поборемся", - сказал художник.

  • 19 марта 2019 года глава Одесской облгосадминистрации Максим Степанов назначил Ройтбурда директором Одесского художественного музея.
  • 4 сентября Одесский областной совет расторг досрочно контракт с директором Одесского художественного музея Ройтбурдом.

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Александр Ройтбурд увольнение одесса Оппозиционный блок европейская солидарность худмузей
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