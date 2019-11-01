Одесса. Ройтбурд рассказал детали конфликта с депутатами

Александр Ройтбурд (фото - dumskaya.net)

Украинский художник, бывший директор Одесского художественного музея Александр Ройтбурд, с которым облсовет расторг досрочно контракт, рассказал подробности конфликта с местными депутатами. Об этом он сообщил в интервью Украинской правде.

"Это – мировоззренческий конфликт. Недавно они мне не для разглашения выслали условия примирения. Там не хватает только пункта о том, чтобы я застрелился. А так, они согласны все мне простить, если я уйду. При этом публично отрекусь от своих политических взглядов, посыплю волосы пеплом. Скажу, что "2 мая в Одессе – это не день победы, а трагедия". Что нужно страдать от того, что тут не возникла "Одесская народная республика", - отметил Ройтбурд.

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Он подчеркнул, что "они – люди, которых раздражает вообще сама идея свободной, развивающейся культуры, ломающей стереотипы".

"Они не могут понять, чего это я, будучи художником с достаточно высокими ценами (на картины, - ред.), пошел на такую низкую зарплату. Они уверены, что я хочу что-то украсть. У них в голове не укладывается, что человек может воспринимать свою деятельность как миссию. Вот они пошли в депутаты и точно знают, что и где украдут. А мне нечего красть", - добавил художник.

Он уточнил, что ему повысили зарплату до 4 956 грн, а было 4 600 грн.

Говоря о том, каков у него главный мотив в борьбе за музей, Ройтбурд сказал: "Я хочу, чтобы он стал хорошим. Для меня хороший музей – тот, который раскрывает потенциал своей коллекции, продуцирует смыслы. Является местом, в котором у горожан есть постоянная потребность. Местом, которое привлекает туристов. Расширяет наши знания об искусстве, культуре".