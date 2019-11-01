Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив

Одесса. Ройтбурд рассказал детали конфликта с депутатами

Одесса. Ройтбурд рассказал детали конфликта с депутатами - Фото
Александр Ройтбурд (фото - dumskaya.net)
01.11.2019, 06:58

Бывший директор Одесского художественного музея сказал, что ему "выслали условия примирения, где не хватает только пункта о том, чтобы он застрелился"

Украинский художник, бывший директор Одесского художественного музея Александр Ройтбурд, с которым облсовет расторг досрочно контракт, рассказал подробности конфликта с местными депутатами. Об этом он сообщил в интервью Украинской правде.

"Это – мировоззренческий конфликт. Недавно они мне не для разглашения выслали условия примирения. Там не хватает только пункта о том, чтобы я застрелился. А так, они согласны все мне простить, если я уйду. При этом публично отрекусь от своих политических взглядов, посыплю волосы пеплом. Скажу, что "2 мая в Одессе – это не день победы, а трагедия". Что нужно страдать от того, что тут не возникла "Одесская народная республика", - отметил Ройтбурд.

Читайте также: От Зеленского требуют восстановить Ройтбурда: появилась петиция

Он подчеркнул, что "они – люди, которых раздражает вообще сама идея свободной, развивающейся культуры, ломающей стереотипы".

"Они не могут понять, чего это я, будучи художником с достаточно высокими ценами (на картины, - ред.), пошел на такую низкую зарплату. Они уверены, что я хочу что-то украсть. У них в голове не укладывается, что человек может воспринимать свою деятельность как миссию. Вот они пошли в депутаты и точно знают, что и где украдут. А мне нечего красть", - добавил художник.

Он уточнил, что ему повысили зарплату до 4  956 грн, а было 4 600 грн.

Говоря о том, каков у него главный мотив в борьбе за музей, Ройтбурд сказал: "Я хочу, чтобы он стал хорошим. Для меня хороший музей – тот, который раскрывает потенциал своей коллекции, продуцирует смыслы. Является местом, в котором у горожан есть постоянная потребность. Местом, которое привлекает туристов. Расширяет наши знания об искусстве, культуре".

Напишите нам
Александр Ройтбурд одесса депутаты конфликт
Комментарии
Последние новости
Популярное
Загрузка...
 