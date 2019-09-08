От Зеленского требуют восстановить Ройтбурда: появилась петиция

Александр Ройтбурд (фото - dumskaya.net)

На сайте президента появилась петиция с требованием восстановить в должности директора Одесского художественного музея Александра Ройтбурда, за увольнение которого проголосовали депутаты Одесского областного совета.

Авторы петиции, опубликованной 7 сентября, требуют от президента Владимира Зеленского вмешаться в ситуацию вокруг увольнения Ройтбурда.

"Обращаемся к господину Зеленскому и требуем восстановить господина Ройтбурда в должности директора и положить этим конец его преследованию и травле. Также, просим переподчинить музей городу или профильному министерству. Это не вполне логично и даже немного абсурдно, что областные депутаты, которые не имеют необходимого образования и отношения к городу, решают, как будут развиваться городские музеи", - отмечается в петиции.

К петиции добавили полный отчет команды Ройтбурда за полтора года. На данный момент петиция собрала почти 700 подписей из необходимых 25 000.

"За время пока Ройтбурд был директором, музей стал любимой локацией одесситов и гостей города. Здесь постоянно проходят выставки, лекции и мастер-классы. За последний год более 600 детей учились на разных программах музея", - подчеркивается в петиции.

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