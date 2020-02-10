Увольнение Ройтбурда было незаконным - суд

Увольнение художника Александра Ройтбурда с должности директора Одесского художественного музея было незаконным. Такое решение вынес Приморский районный суд Одессы, сообщает Радио Свобода.
Иск Ройтбурда удовлетворен частично, поскольку Одесская ОГА не разрывала контракт с художником и он продолжал выполнять обязанности директора музея.
Ройтбурд заявил, что не хочет войны с уволившим его Одесским областным советом и хочет, чтобы решение суда стало основой для восстановления рабочих отношений.
Суд неоднократно переносили из-за неявки юристов облсовета.
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