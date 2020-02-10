Увольнение Ройтбурда было незаконным - суд

Александр Ройтбурд (Фото: Ольга Кириченко/Facebook)

Увольнение художника Александра Ройтбурда с должности директора Одесского художественного музея было незаконным. Такое решение вынес Приморский районный суд Одессы, сообщает Радио Свобода.

Иск Ройтбурда удовлетворен частично, поскольку Одесская ОГА не разрывала контракт с художником и он продолжал выполнять обязанности директора музея.

Ройтбурд заявил, что не хочет войны с уволившим его Одесским областным советом и хочет, чтобы решение суда стало основой для восстановления рабочих отношений.

Суд неоднократно переносили из-за неявки юристов облсовета.

Ройтбурда назначили директором Одесского художественного музея. 19 марта 2019 года

Одесский облсовет досрочно расторг контракт с Ройтбурдом. 4 сентября 2019 года

Читайте также: Ройтбурд о встрече с Зеленским: Я ничего не просил