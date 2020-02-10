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Увольнение Ройтбурда было незаконным - суд

Увольнение Ройтбурда было незаконным - суд - Фото
Александр Ройтбурд (Фото: Ольга Кириченко/Facebook)
10.02.2020, 15:16

Художник продолжит работать директором Одесского художественного музея

Увольнение художника Александра Ройтбурда с должности директора Одесского художественного музея было незаконным. Такое решение вынес Приморский районный суд Одессы, сообщает Радио Свобода.

Иск Ройтбурда удовлетворен частично, поскольку Одесская ОГА не разрывала контракт с художником и он продолжал выполнять обязанности директора музея.

Ройтбурд заявил, что не хочет войны с уволившим его Одесским областным советом и хочет, чтобы решение суда стало основой для восстановления рабочих отношений.

Суд неоднократно переносили из-за неявки юристов облсовета.

  • 19 марта 2019 года Ройтбурда назначили директором Одесского художественного музея.
  • 4 сентября 2019 года Одесский облсовет досрочно расторг контракт с Ройтбурдом.

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Александр Ройтбурд увольнение одесса
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