UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Оккупанты убили украинского медика. Она везла племянника в больницу

Цей матеріал також доступний українською
02.03.2022, 00:08
Оккупанты убили украинского медика. Она везла племянника в больницу - Фото
Источник: Виктор Ляшко

Российские боевики расстреляли автомобиль врача Марины Калабиной, которая везла раненого племянника в больницу, сообщил министр здравоохранения Виктор Ляшко.

Это произошло в селе Кухари Киевской области.

"Утром я обращался к российским медикам с призывом осудить действия тирана, выйти на площади с требованием остановить войну и встать на защиту коллег, украинских медиков. Вечером – очередная смерть врача, и мои слова: идите вы оккупанты на х*й вместе со своим кораблем! Мы вам этого не простим!", – написал Ляшко.

Катерина Амеліна
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
врач война с россией вторжение в украину
Еще по теме

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 