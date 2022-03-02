Оккупанты убили украинского медика. Она везла племянника в больницу

Российские боевики расстреляли автомобиль врача Марины Калабиной, которая везла раненого племянника в больницу, сообщил министр здравоохранения Виктор Ляшко.

Это произошло в селе Кухари Киевской области.

"Утром я обращался к российским медикам с призывом осудить действия тирана, выйти на площади с требованием остановить войну и встать на защиту коллег, украинских медиков. Вечером – очередная смерть врача, и мои слова: идите вы оккупанты на х*й вместе со своим кораблем! Мы вам этого не простим!", – написал Ляшко.

Катерина Амеліна

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