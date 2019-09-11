Ольга Бондаренко стала советником министра соцполитики

Ольга Бондаренко и Юлия Соколовская (фото - Let's help)

LIGA.net - информационный партнер фонда Let's help (входит в группу компаний ЛИГА)

Директор международного благотворительного фонда Let's help, глава совета негосударственного фонда Взаимопомощь компании ЛИГА ПЕНСИЯ Ольга Бондаренко стала советником министра социальной политики Украины Юлии Соколовской. Об этом она сообщила у себя в Фейсбуке.

Как рассказала Бондаренко, на первой встрече с Соколовской она представила министру предложения фонда по критическим изменениям. "Я уверена, что меня услышали. Будем дальше работать вместе над изменением и совершенствованием системы, чтобы в Украине были такие пансионаты, в которых захотят жить все бабушки и дедушки", - сказала она.

СПРАВКА. Фонд Let’s help с программой Достойная старость стал первым фондом в Украине, который начал системно работать с гериатрическими пансионатами и менять качество жизни одиноких пожилых людей к лучшему. Фонд основан в 2015 году в рамках программы КСО группы компаний ЛИГА. Основатели покрывают административные расходы фонда. 100% благотворительных взносов расходуется на реализацию благотворительных программ (среди них Достойная старость, Универсальная среда, Волонтерчики, флешмоб #letshelpbabusya и другие программы и акции). Под опекой фонда - более 6000 людей в 120 гериатрических пансионатах Украины.

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