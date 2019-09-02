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Омбудсмен образования: Украинские школы должны быть автономными

Омбудсмен образования: Украинские школы должны быть автономными - Фото
Фото: LIGA.net
02.09.2019, 21:52

По мнению Горбачева, это позволит школам решать повседневные проблемы без финансовой помощи родителей

Для решения многих проблем в школах, в частности касающихся "благотворительных фондов", все украинские школы должны получить автономный статус и не зависеть от управления образования. Об этом заявили образовательный омбудсмен Сергей Горбачев и народный депутат от "Слуги народа" Роман Грищук, передает Hromadske.

Горбачев отметил, что сейчас Антимонопольный комитет часто блокирует тендеры, которые школы проводят через управление образования, поэтому директора вынуждены собирать деньги в "благотворительные фонды" для решения насущных проблем.

Изменение законодательства о тендерах и перевод школ на автономию может решить эту и другие проблемы, считает омбудсмен.

"Управление образования под всевозможными благородными предлогами блокирует переход школ на автономию", - добавил он.

Грищук, со своей стороны, также считает необходимым предоставить автономию школам, чтобы каждая имела отдельное юридическое лицо, а не закупала все, вплоть до туалетной бумаги, через управление образования.

Грищук уверен, пока эти изменения не примут, родители продолжат сдавать деньги в "благотворительные фонды" школ.

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образовательный омбудсмен школа
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