Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив

Онлайн-сервисы для учителей на период карантина: курс от Минцифры

Онлайн-сервисы для учителей на период карантина: курс от Минцифры - Фото
Иллюстративное фото: unsplash.com
23.03.2020, 14:47

В помощь учителям и ученикам разработан новый курс по использованию онлайн-сервисов

Министерство цифровой трансформации разработало курс "Карантин: онлайн-сервисы для учителей", где можно узнать о средствах коммуникации для учителей и учеников на период дистанционного обучения. Презентовал курс у себя в Telegram глава ведомства Михаил Федоров.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Короткое содержание курса:

  1. Алгоритмы и коммуникация учителей и учеников в период дистанционного обучения.
  2. Набор и специфика использования сервисов для учителей;
  3. Узнаем больше о Class Dojo;
  4. Google Classroom для организации дистанционного обучения;
  5. Обзор онлайн-инструмента Microsoft Teams;
  6. Знакомимся с сервисами CISCO WEBEX. Изучаем возможности Classtime.

Присоединяйтесь к Instagram Liga.net - здесь только то, о чем вы не можете не знать

Как говорит Федоров, это "не просто обзор цифровых решений, а полноценная организация дистанционного обучения".

Ознакомиться и протестировать курс можно по ссылке

Читайте также: Концерты, театры и музеи в формате онлайн - где смотреть

Еще по теме
Напишите нам
онлайн-курс образование школа онлайн обучение учитель карантин коронавирус COVID-19
Комментарии
Последние новости
Популярное
Загрузка...
 