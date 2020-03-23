Онлайн-сервисы для учителей на период карантина: курс от Минцифры

Министерство цифровой трансформации разработало курс "Карантин: онлайн-сервисы для учителей", где можно узнать о средствах коммуникации для учителей и учеников на период дистанционного обучения. Презентовал курс у себя в Telegram глава ведомства Михаил Федоров.
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Короткое содержание курса:
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Как говорит Федоров, это "не просто обзор цифровых решений, а полноценная организация дистанционного обучения".
Ознакомиться и протестировать курс можно по ссылке.
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