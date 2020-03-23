Онлайн-сервисы для учителей на период карантина: курс от Минцифры

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Министерство цифровой трансформации разработало курс "Карантин: онлайн-сервисы для учителей", где можно узнать о средствах коммуникации для учителей и учеников на период дистанционного обучения. Презентовал курс у себя в Telegram глава ведомства Михаил Федоров.

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Короткое содержание курса:

Алгоритмы и коммуникация учителей и учеников в период дистанционного обучения. Набор и специфика использования сервисов для учителей; Узнаем больше о Class Dojo; Google Classroom для организации дистанционного обучения; Обзор онлайн-инструмента Microsoft Teams; Знакомимся с сервисами CISCO WEBEX. Изучаем возможности Classtime.

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Как говорит Федоров, это "не просто обзор цифровых решений, а полноценная организация дистанционного обучения".

Ознакомиться и протестировать курс можно по ссылке.

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