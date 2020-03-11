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Карантин в школах Киева. Пробное внешнее независимое оценивание перенесено

Карантин в школах Киева. Пробное внешнее независимое оценивание перенесено - Фото
Фото: LIGA.net
11.03.2020, 16:45

В Киеве в связи с введением карантина в учебных заведениях решили перенести проведение внешнего независимого оценивания

В Киеве из-за введения ограничений, связанных с карантином, перенесли пробное внешнее независимое оценивание (ВНО). Об этом на брифинге сообщил первый заместитель председателя КГГА Николай Поворозник.

"Мы договорились с региональным центром ВНО о том, что пробные тесты, которые должны были пройти в конце марта, мы проведем после того, как ситуация стабилизируется. Это может быть в апреле. Обучение в школах до конца марта будет проводиться дистанционно", - заявил Поворозник.

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Медведева Наталия
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