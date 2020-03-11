Карантин в школах Киева. Пробное внешнее независимое оценивание перенесено

Фото: LIGA.net

В Киеве из-за введения ограничений, связанных с карантином, перенесли пробное внешнее независимое оценивание (ВНО). Об этом на брифинге сообщил первый заместитель председателя КГГА Николай Поворозник.

"Мы договорились с региональным центром ВНО о том, что пробные тесты, которые должны были пройти в конце марта, мы проведем после того, как ситуация стабилизируется. Это может быть в апреле. Обучение в школах до конца марта будет проводиться дистанционно", - заявил Поворозник.

Читайте также: Коронавирус. Все об ограничительных мерах в Киеве