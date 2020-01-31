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"Опасный" детсад в Киеве закрылся. Дело о похищении детей - тоже

"Опасный" детсад в Киеве закрылся. Дело о похищении детей - тоже - Фото
Коллаж - LIGA.net
31.01.2020, 18:42

Частный детский сад, в который нагрянула полиция, закрывается. Хотя претензий к нему больше нет: "Факт себя исчерпал"

Собственники закрыли детский сад, который работал без разрешительных документов на улице Достоевского в Киеве. Об этом LIGA.net сообщили родители детей, которые его посещали. 17 января в детсад нагрянула полиция и провела обыск, причина - анонимный звонок. Эта новость взорвала Facebook - большинство из тысяч комментаторов возмущались и иронизировали над полицией.

"С понедельника наше детское пространство закроет свои двери", - рассказала клиент детсада Светлана Богдан. Она добавила, что организатор пространства Марина Осипова приняла такое решение сама и сейчас находится "в очень тяжелом моральном состоянии".

Марина Осипова в соцсетях на вопросы LIGA.net не ответила.

По словам Светланы Богдан, полиция накрыла детсад по жалобе соседа, которому мешал шум детей. Спустя неделю производство о похищении и незаконном лишении свободы детей было закрыто. "Все родители написали заявления, что оставляли детей добровольно", - отметила она.

В полиции подтвердили, что претензий к организаторам детсада больше нет. "Мы провели проверку, - сказала пресс-офицер полиции Подольского района Анна Страшок. - Не подтвердился факт того, что дети находились там без согласия родителей. Поэтому факт себя исчерпал".

Читайте разбор ситуации: Детсад раздора. Полиция "накрыла" частный садик, его основателям грозит 10 лет. Серьезно?!

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похищение детский сад Национальная полиция лишение свободы
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