"Опасный" детсад в Киеве закрылся. Дело о похищении детей - тоже

Коллаж - LIGA.net

Собственники закрыли детский сад, который работал без разрешительных документов на улице Достоевского в Киеве. Об этом LIGA.net сообщили родители детей, которые его посещали. 17 января в детсад нагрянула полиция и провела обыск, причина - анонимный звонок. Эта новость взорвала Facebook - большинство из тысяч комментаторов возмущались и иронизировали над полицией.

"С понедельника наше детское пространство закроет свои двери", - рассказала клиент детсада Светлана Богдан. Она добавила, что организатор пространства Марина Осипова приняла такое решение сама и сейчас находится "в очень тяжелом моральном состоянии".

Марина Осипова в соцсетях на вопросы LIGA.net не ответила.

По словам Светланы Богдан, полиция накрыла детсад по жалобе соседа, которому мешал шум детей. Спустя неделю производство о похищении и незаконном лишении свободы детей было закрыто. "Все родители написали заявления, что оставляли детей добровольно", - отметила она.

В полиции подтвердили, что претензий к организаторам детсада больше нет. "Мы провели проверку, - сказала пресс-офицер полиции Подольского района Анна Страшок. - Не подтвердился факт того, что дети находились там без согласия родителей. Поэтому факт себя исчерпал".

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