Каждый пятый украинец будет праздновать Рождество дважды - опрос

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Каждый пятый украинец (21%) будет праздновать Рождество дважды - 25 декабря и 7 января. Об этом сегодня на пресс-конференции рассказала директор фонда Деминициативы Ирина Бекешкина, представляя результаты соцопроса.

По данным фонда, 24 декабря Рождество отпраздновали 25% украинцев, а 7 января собираются праздновать 68%.

"Вы скажете, как это, это больше, чем 100%. 21% будут праздновать Рождество дважды - вчера и 7 января. То есть, в сумме выходит, что вчера праздновали 25%, но 88% будут праздновать 7 января", - сказала она.

Опрос проведен 13-18 декабря 2019 года среди 2017 украинцев от 18 лет и старше по всей Украине, кроме временно оккупированных территорий. Погрешность - не выше 2,3 %. Заказчик - посольство Нидерландов.

Из-за расхождения в календарях православные, в частности в Украине, отмечают Рождество 7 января, а католики и протестанты 25 декабря. Несмотря на это, в 2017 году 25 декабря официально объявили в Украине выходным днем.