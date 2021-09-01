Опубликованы рассекреченные документы коммунистических спецслужб об украинских художниках

Центр исследований освободительного движения публикует тысячу рассекреченных документов коммунистических спецслужб из украинских, чешских и грузинских архивов о 30 художниках, писателях и театральных деятелях 20 века, которые находились в поле зрения коммунистической власти. Об этом сообщает пресс-служба ЦИОД.

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Все документы опубликованы на сайте Электронного архива Украинского освободительного движения в коллекции "Репрессированное искусство".

В опубликованных документах раскрываются взаимоотношения представителей искусства и коммунистической власти в трех странах. В архив попали как материалы о преследованиях и притеснениях, так и задокументированные факты сотрудничества с репрессивными органами.

Каждая из трех стран представлена десятью художниками. Украинская часть проекта включает документы об Остапе Вишне, Александре Довженко, Михаиле Бойчуке, Лесе Курбасе, Афанасии Заливахе, Стефании Шабатуре, Николае Глущенко, Василии Стусе, Валерьяне Пидмогильном.

Среди чехов, к которым было приковано внимание службы госбезопасности Чехословакии ŠtB и документы на которых вошли в проект – первый президент Чехии Вацлав Гавел и писатель Милан Кундера. В подборках документов из архивов коммунистических спецслужб Грузии фигурируют литовско-грузинский художник Роман Сута и первый президент Грузии Звиад Гамсахурдиа.

Опубликованные материалы содержат фото, многие из них публикуются впервые.

К примеру, в подборке документов из дела на художника и агента Николая Глущенко опубликована копия альбома с акварельным рисунком Адольфа Гитлера, который тот подарил владельцу в 1940-м году.

Все опубликованные документы легли в основу онлайн-выставки "Репрессированное искусство", которую вскоре представят в свободном доступе, сообщает ЦИОД.

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Вадим Ребрина

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