Оружие, дроны, военная форма и пропаганда РФ: что нельзя везти через админграницу с Крымом

Минреинтеграции утвердил список товаров, запрещенных для перемещения через админграницу с оккупированным Крымом. Об этом сообщает Госпогранслужба.

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Теперь через админграницу можно перемещать наличку в сумме до 100 000 гривень (или в другой валюте). Если сумма больше, нужны документы о происхождении этих средств.

Также через админграницу можно перевозить личные вещи в ручной клади и багаже. Для вещей, не имеющих признаков обихода, устанавливаются определенные ограничения только при выезде из Крыма. Разрешается перемещать товары и вещи, суммарная стоимость которых не превышает 10 000 грн, и суммарный вес которых не превышает 75 кг на человека.

Глава Минреинтеграции Ирина Верещук уточнила, что приказом четко определен список товаров, запрещенных и ограниченных к перемещению: "То есть, все остальное – можно". Внесенные изменения она назвала либерализацией режима пересечения КПВВ Чонгар и Каланчак.

Среди запрещенных предметов:

- оружие и боеприпасы, запчасти к ним, муляжи, пейнтбольные ружья и другое военное снаряжение;

- холодное оружие, кастеты, стилеты, баллончики с жидкостью паралитического действия;

- наркотики и прекурсоры;

- электроудки, сетки, охотничьи капканы и другие средства для рыбалки и охоты;

- пестициды и агрохимикаты;

- ядовитые, сильнодействующие, взрывчатые вещества, токсичные и радиоактивные вещества;

- запчасти для грузового автотранспорта и спецтехники;

- промышленное оборудование (в том числе печатное, машины, агрегаты и другое);

- стройматериалы (древесина, камень, цемент, блоки, кирпич);

- полезные ископаемые;

- военная форма и знаки воинских формирований, правоохранительных органов, органов гражданской защиты;

- любые печати, штампы, бланки строгой отчетности, символика, материалы, пропагандирующие страну-агрессора и вооруженные формирования РФ;

- дроны и другие радиоуправляемые устройства.

С полным списком запретов и ограничений можно ознакомиться здесь.

23 ноября Верещук анонсировала, что возле КПВВ Чонгар и Каланчак начнут обустраивать автобусные станции, и в 2022 году будут доступны регулярные перевозки.

Также Верещук заявила, что хочет открыть пункт вакцинации на КПВВ на админгранице с Крымом.

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Оксана Житнюк

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