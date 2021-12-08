UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Оружие, дроны, военная форма и пропаганда РФ: что нельзя везти через админграницу с Крымом

Цей матеріал також доступний українською
08.12.2021, 11:20
Оружие, дроны, военная форма и пропаганда РФ: что нельзя везти через админграницу с Крымом - Фото
Фото: пресс-служба ГПСУ

Минреинтеграции утвердил список товаров, запрещенных для перемещения через админграницу с оккупированным Крымом. Об этом сообщает Госпогранслужба.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Теперь через админграницу можно перемещать наличку в сумме до 100 000 гривень (или в другой валюте). Если сумма больше, нужны документы о происхождении этих средств.

Также через админграницу можно перевозить личные вещи в ручной клади и багаже. Для вещей, не имеющих признаков обихода, устанавливаются определенные ограничения только при выезде из Крыма. Разрешается перемещать товары и вещи, суммарная стоимость которых не превышает 10 000 грн, и суммарный вес которых не превышает 75 кг на человека.

Глава Минреинтеграции Ирина Верещук уточнила, что приказом четко определен список товаров, запрещенных и ограниченных к перемещению: "То есть, все остальное – можно". Внесенные изменения она назвала либерализацией режима пересечения КПВВ Чонгар и Каланчак.

Среди запрещенных предметов:

- оружие и боеприпасы, запчасти к ним, муляжи, пейнтбольные ружья и другое военное снаряжение;
- холодное оружие, кастеты, стилеты, баллончики с жидкостью паралитического действия;
- наркотики и прекурсоры;
- электроудки, сетки, охотничьи капканы и другие средства для рыбалки и охоты;
- пестициды и агрохимикаты;
- ядовитые, сильнодействующие, взрывчатые вещества, токсичные и радиоактивные вещества;
- запчасти для грузового автотранспорта и спецтехники;
- промышленное оборудование (в том числе печатное, машины, агрегаты и другое);
- стройматериалы (древесина, камень, цемент, блоки, кирпич);
- полезные ископаемые;
- военная форма и знаки воинских формирований, правоохранительных органов, органов гражданской защиты;
- любые печати, штампы, бланки строгой отчетности, символика, материалы, пропагандирующие страну-агрессора и вооруженные формирования РФ;
- дроны и другие радиоуправляемые устройства.

С полным списком запретов и ограничений можно ознакомиться здесь.

Оружие, дроны, военная форма и пропаганда РФ: что нельзя везти через админграницу с Крымом
  • 23 ноября Верещук анонсировала, что возле КПВВ Чонгар и Каланчак начнут обустраивать автобусные станции, и в 2022 году будут доступны регулярные перевозки.
  • Также Верещук заявила, что хочет открыть пункт вакцинации на КПВВ на админгранице с Крымом.

Читайте также: Зеленский ввел в действие санкции СНБО за "выборы" в Крыму и полеты в Москву

Оксана Житнюк
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Крым гпсу Чонгар каланчак админграница Минреинтеграции
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Графічний дизайнер (рівень middle)
Киев ЛІГА.net
Кореспондент (напрямок: економіка бізнес і фінанси)
Киев ЛІГА.net
DevOps з досвідом роботи від 3х років
Киев Semantrum
Керівник відділу контенту
Киев Semantrum
Керівник служби охорони
Киев Група Компаній ЛІГА
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 