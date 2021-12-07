Зеленский ввел в действие санкции СНБО за "выборы" в Крыму и полеты в Москву

Президент Владимир Зеленский ввел в действие санкции Совета нацбезопасности и обороны против новых владельцев летавших в Россию лайнеров, а также продлил с трех до десяти лет введенные ранее санкции против причастных к организации "выборов" в оккупированном Крыму. Соответствующие указы опубликованы на сайте президента.

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Так, одним из указов Зеленский ввел в действие санкции СНБО против трех компаний:

- ALPHA BRAVO AVIATION LLC (зарегистрирована в США);

- G200 203 LLC (зарегистрирована в США);

- CASCADE HOLDING (зарегистрирована на Каймановых островах).

В феврале СНБО ввел санкции против пяти самолетов и компаний-владельцев, на которых выполнялись перелеты по маршруту Киев — Москва. Среди них был и самолет Виктора Медведчука. Часть самолетов переоформили на другие компании, чтобы избежать санкций, и 10 ноября СНБО ввел новые.

Санкции против компаний введены на три года. Они предусматривают блокировку активов, ограничение или полный запрет полетов на территории Украины, ограничение торговых операций и препятствование выведению капиталов из Украины.

Еще двумя указами Зеленский внес изменения в ранее введенные санкции. Они коснулись членов так называемых избиркомов оккупированного Крыма, участвовавших в организации и проведении "выборов" в нелегитимную Госдуму, а также так называемых кандидатов от российских политсил. Среди них – "единорос" Константин Бахарев, "кандидаты" от партии Зеленые Юрий Ставицкий и Владимир Сорокин.

Великобритания, Турция и Евросоюз заявили, что не признают результаты "выборов", которые проводились на оккупированных территориях.

22 сентября Верховная Рада признала российские "выборы", проведенные в том числе на оккупированных территориях Крыма и Донбасса, незаконными, а сформированную по их результатам Госдуму РФ – нелегитимной.

Оксана Житнюк

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