Осень начнется с жары: синоптики прогнозируют до +36 градусов

В первую неделю осени в Украине будет солнечно, жарко и почти без осадков

Синоптики прогнозируют в последний день лета жару, без осадков. Об этом сообщили в Укргидрометцентре.

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В понедельник, 31 августа, осадки возможны лишь в Карпатах, а 1 сентября – в западных областях. Температура ночью +13-19, на побережье морей до +23, днем ​+​30-36 (в северных областях +28-33), в западных областях 31 августа +24-29, 1 сентября +21-26.

Кратковременные дожди и грозы синоптики прогнозируют 3-7 сентября лишь в западной части, а 6-7 сентября - и в северных областях. Температура ночью +12-18, днем +30-36, в северных областях +23-29, в западных областях +20-26.

Сегодня в Киеве и области дожди не ожидаются. В столице температура днем +​​31-33, на Киевщине днем ​+​30-34 градуса. 1-4 сентября в столичном регионе осадки не прогнозируются. 1-2 сентября температура ночью +12-17, днем +​​25-30, а 3-4 сентября днем ​​до +24-29.

По прогнозам Укргидрометцентра, в этом году сентябрь будет на один-два градуса теплее средних многолетних значений предыдущих лет. Количество осадков выпадет в пределах нормы.

Наталия Софиенко

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