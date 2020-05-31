Ослабление карантина. Не готовы Киев и пять областей – МОЗ

Иллюстративное фото: пресс-служба Черновицкой ОГА

По состоянию на 31 мая в Украине Киев и пять областей не соответствуют всем необходимым критериям, чтобы иметь возможность перейти ко следующему этапу ослабления карантина. Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения.

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В ведомстве отмечают, что к ослаблению не готовы Волынская, Донецкая, Львовская, Ровенская и Черновицкая области.

Сообщается, что столица и указанные области демонстрируют высокие показатели инцидентности (общее количество новых случаев COVID-19 за последние 7 дней на 100 000 населения), большую загруженность койко-мест в медучреждениях и низкий охват населения ПЦР-тестированием на коронавирус.

Отмечается, что в Киеве зафиксировано превышение нормы выявленных случаев заболевания на 100 000 человек за последние 7 дней (инцидентности): при разрешенной норме в 12 случаев, в столице - 12,2.

30 мая в Украине COVID-19 заболели 468 человек (сутками ранее – 393), умерли 12 (17) человек, выздоровели 227 (377) пациентов.

1 июня в Украине разрешат открыть спортзалы и бассейны, проводить образовательные занятия в группах не более 10 человек, кроме того восстановят движение железнодорожного транспорта и межобластные перевозки автотранспортом.