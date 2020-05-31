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Ослабление карантина. Не готовы Киев и пять областей – МОЗ

Ослабление карантина. Не готовы Киев и пять областей – МОЗ - Фото
Иллюстративное фото: пресс-служба Черновицкой ОГА
31.05.2020, 17:13

В Минздраве сообщили, что к следующему этапу ослабления карантина в Украине не готовы Киев и пять областей

По состоянию на 31 мая в Украине Киев и пять областей не соответствуют всем необходимым критериям, чтобы иметь возможность перейти ко следующему этапу ослабления карантина. Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения.

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В ведомстве отмечают, что к ослаблению не готовы Волынская, Донецкая, Львовская, Ровенская и Черновицкая области.

Сообщается, что столица и указанные области демонстрируют  высокие показатели инцидентности (общее количество новых случаев COVID-19 за последние 7 дней на 100 000 населения), большую загруженность койко-мест в медучреждениях и низкий охват населения ПЦР-тестированием на коронавирус.

Отмечается, что в Киеве зафиксировано превышение нормы выявленных случаев заболевания на 100 000 человек за последние 7 дней (инцидентности): при разрешенной норме в 12 случаев, в столице - 12,2.

Сводные данные по готовности областей к ослаблению карантина (Таблица МОЗ)

  • 30 мая в Украине COVID-19 заболели 468 человек (сутками ранее – 393), умерли 12 (17) человек, выздоровели 227 (377) пациентов.
  • 1 июня в Украине разрешат открыть спортзалы и бассейны, проводить образовательные занятия в группах не более 10 человек, кроме того восстановят движение железнодорожного транспорта и межобластные перевозки автотранспортом.
Наталия Медведева
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