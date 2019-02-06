Отчет NASA о погоде в 2018 году: четвертое место по жаре

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Потепление на больших участках суши и океана привело к тому, что 2018 год стал четвертым из самых жарких за всю историю метеонаблюдений, говорится в отчете NASA и Национального управления океанических и атмосферных исследований (NOAA).

Прошлый год стал следующим после тройки самых жарких – 2016-го, 2015-го и 2017-го.

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Средняя температура на Земле в 2018-м превысила типичные значения для XX века примерно на 0,83 градуса Цельсия, говорится в отчете.

Сообщается, что значительная часть территории Европы, Новой Зеландии и некоторых частей Ближнего Востока и России имела рекордно высокие температуры суши. Участки южной части Тихого океана и северной и южной частей Атлантического океана также показали рекордно высокие температуры поверхности моря.

Наиболее серьезная ситуация была в первые пять месяцев 2016 года, когда типичные температуры в Арктике были выше климатической нормы на 5−9 градусов.

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