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05.02.2019, 08:18

Синоптики предупредили о похолодании и снеге: погода, карты

Синоптики предупредили о похолодании и снеге: погода, карты - Фото
Фото: iStock/Global Images Ukraine

По прогнозам Укргидрометцентра, похолодание продлится до конца недели

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В Украине сегодня, 5 февраля, незначительно похолодает. Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко у себя в Facebook.

"В Украину идет свежий воздух - похолодает. Это не будет сильный и даже умеренный мороз, однако после + 2, + 7 градусов, придут дневные 0, + 3 градуса, местами до -1-3 градусов. Похолодание больше коснется ночного времени суток - ожидается -1, -4 градусов. Во второй половине недели на востоке, вероятно, в ночные часы до -6, -11 градусов", - отметила Диденко.

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Фото: meteo.gov.ua

5 февраля - местами туманы, морось, в Киеве 5 февраля - без существенных осадков, ночью 0-2 градуса мороза, днем ​​0, + 2 градуса.

"6 февраля на севере и западе Украины выпадать снег. 6 февраля в столице пройдет мокрый снег, возможно налипание мокрого снега, на дорогах гололедица. Похолодание продлится до конца недели, а по предварительным прогнозам, с 10 февраля в Украину придет очередное потепление", - уточнила синоптик.

13 января сообщалось, что в Кирилловке Запорожской области из-за морозов льдом начало покрываться Азовское море.

 

 

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Теги: Наталья Диденко, погода, карта
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