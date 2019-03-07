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07.03.2019, 08:59

Выпускникам школ в Украине больше не будут выдавать аттестат

Выпускникам школ в Украине больше не будут выдавать аттестат - Фото
Фото: iStock/Global Images Ukraine

С 2019 года документ о получении полного среднего образования в Украине будет называться по-другому

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С 2019 года выпускники школ будут получать не аттестат, а свидетельство о полном общем среднем образовании. Соответствующее постановление принято на заседания правительства 6 марта, сообщает Министерство образования и науки.

"Украинские школьники отныне будут получать после 4-го класса свидетельство о получении начального образования; после 9-го - свидетельство о получении базового среднего образования; а после завершения школы в 11-м (12) классе - свидетельство о получении полного общего среднего образования", - сказано в сообщении.

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Эти документы также начнут изготавливать с использованием шрифта Брайля, чтобы сделать доступными для людей с нарушениями зрения.

"Еще с советских времен мы имеем аттестат о полном общем среднем образовании, такого же образца документ действует в РФ, но во всех цивилизованных странах мира эта практика не распространена", – указала министр образования и науки Лилия Гриневич.

Все свидетельства, в частности о получении начального образования, будут занесены в единую государственную базу. Это облегчит восстановление документов и переход детей в другое учебное заведение. 

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Теги: образование, школа, Министерство образования, аттестат, выпускник
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