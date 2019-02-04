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04.02.2019, 09:33

В школах Грузии отменили выпускные экзамены

В школах Грузии отменили выпускные экзамены - Фото
Фото: пресс-служба Минобразования Грузии

Для получения аттестата о среднем общем образовании нужно получить хорошие оценки по всем предметам - 5 или более баллов по 10-бальной шкале

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В 2019 году в Грузии учащиеся 11 классов не будут сдавать аттестационные экзамены, а в 2020 году их отменят и для выпускников 12-х классов. Об этом сообщает пресс-служба Министерство образования, науки и спорта Грузии.

"Нам нужна сильная и независимая школа, которая будет ориентирована на получение образования, а не на подготовку будущего поколения к экзаменам", - заявил премьер-министр Грузии Мамука Бахтадзе.

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"Министерство образования приняло решение отменить аттестационные экзамены в 2019 году, которые касаются одинадцатиклассников, а в 2020 году - для 11-х и 12-х классов", - уточнил грузинский чиновник.

Для того, чтобы получить аттестат о среднем общем образовании, школьники должны будут получить положительные оценки по всем предметам, изучение которых заканчивают (в два этапа: часть предметов прекращают изучать в 11 классе, остальные - в 12-м) – 5 или более баллов по 10-балльной системе оценки знаний.

Те, кто провалил или по другим причинам не сдал выпускные экзамены в прошлые годы, заново сдавать экзамены не будут. Для получения аттестата им также необходимо иметь положительные оценки по всем предметам.

Желающим поступить в вузы после окончания школы должны сдать экзамены по четырем предметам на Единых национальных экзаменах (ЕНЭ) - три обязательных (грузинский язык и литература, иностранный язык и экзамен по общим навыкам, который отменят с 2020 года) и один на выбор: математика - в случае технических направлений, история - для гуманитарных направлений.

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Теги: образование, школа, Грузия, мамука бахтадзе, экзамены, отмена экзаменов, выпускные экзамены, мон грузии, минобразования грузии, премьер-министр грузии
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