Патрульная полиция: права за "благодарность" на дороге аварийкой не забирают

Правоохранители опровергли информацию о том, что водителей лишают прав за несанкционированное использование аварийных сигналов

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Национальная полиция опровергла распространяемую в соцсетях информацию о лишении прав за неправильное использование аварийных сигналов автомобиля. Действующие правила дорожного движения этого не предусматривают, сообщил первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции Алексей Белошицкий.

По словам Белошицкого, среди водителей распространена привычка в знак благодарности или прощения включать аварийные сигналы.

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"Классический случай – когда водитель хочет поблагодарить или извиниться за маневр. Например, за пропуск в очереди или за ошибку на дороге", – написал он.

В ПДД такие случаи использования аварийных сигналов не предусмотрены, поэтому эти действия могут наказываться штрафом.

"Но лишение водительских прав не предусмотрено. Всегда лучше ссылаться на официальные источники, а не яркие заголовки", – подчеркнул он.