Патрульна поліція: права за "подяку" на дорозі аварійкою не забирають

Правоохоронці спростували інформацію про те, що водіїв позбавляють прав за несанкціоноване використання аварійних сигналів

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Національна поліція спростувала інформацію, що поширювалася соцмережами, – про позбавлення прав за неправильне використання аварійних сигналів автомобіля. Чинні правила дорожнього руху цього не передбачають, повідомив перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький.

За словами Білошицького, серед водіїв поширена звичка на знак подяки або вибачення вмикати аварійні сигнали.

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"Класичний випадок – коли водій хоче подякувати або перепросити за маневр. Наприклад, за пропуск в черзі або за помилку на дорозі", – написав він.

В ПДР такі випадки використання аварійних сигналів не передбачені, тому ці дії можуть каратися штрафом.

"Але позбавлення водійських прав не передбачено. Завжди краще посилатися на офіційні джерела, а не яскраві заголовки", – наголосив він.