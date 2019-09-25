Переход на зимнее время в Украине: когда нужно переводить часы

Украина в ночь на воскресенье, 27 октября, перейдет на зимнее время. Об этом говорится в обращении к Государственному комитету телевидения и радиовещания Украины заместителя министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тараса Качки в Facebook.
"Согласно постановлению Кабмина от 13 мая 1996 года №509 о порядке исчисления времени на территории Украины…27 октября 2019 года в 04:00 по киевскому времени отменяется летнее время с переводом часовой стрелки на один час назад", - говорится в сообщении.
Фото: facebook.com/taras.kachka
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