Переход на зимнее время в Украине: когда нужно переводить часы

Фото: depositphotos.com

Украина в ночь на воскресенье, 27 октября, перейдет на зимнее время. Об этом говорится в обращении к Государственному комитету телевидения и радиовещания Украины заместителя министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тараса Качки в Facebook.

"Согласно постановлению Кабмина от 13 мая 1996 года №509 о порядке исчисления времени на территории Украины…27 октября 2019 года в 04:00 по киевскому времени отменяется летнее время с переводом часовой стрелки на один час назад", - говорится в сообщении.

Фото: facebook.com/taras.kachka

29 августа 2018 года более 80% участников опроса, проведенного Еврокомиссией, проголосовали за отмену перехода на зимнее и летнее время. Большинство предпочли бы оставить летнее время. В опросе участвовали 4,6 млн человек, из них 3 млн - жители Германии.

Читайте также: Переход на зимнее время: Ульяна Супрун дала советы по адаптации