Первая красная. В Ивано-Франковской области ввели высший уровень эпидемической опасности
С 24 января в Ивано-Франковской области будет установлен красный уровень эпидемической опасности. Об этом сообщает пресс-служба Кабмина со ссылкой на решение внеочередного заседания госкомиссии по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям.
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Как отметил министр здравоохранения Виктор Ляшко, в Ивано-Франковской области за последние семь дней превышены признаки эпидопасности по трем показателям:
- количеству госпитализированных (на 100 000 населения 76%-86%);
- уровню госпитализации (92-101%);
- выявлению положительных случаев инфицирования COVID-19 протестированных.
Комиссия ТЭБ и ЧС решила установить с 00:00 24 января 2022 года красный уровень эпидемической опасности распространения COVID-19 на территории Ивано-Франковской области.
В регионе будут применяться ограничительные меры, предусмотренные для данного уровня эпидопасности.
Главе ОГА поручено обеспечить соблюдение противоэпидемических мер, а также усилить контроль за развертыванием дополнительных койкомест, особенно в детских заведениях.
- Вчера, 20 января, в Украине выявили 20 156 заболевших COVID-19. Умерли 150 больных COVID-19, выздоровели 4486 пациентов, были госпитализированы – 2226.
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