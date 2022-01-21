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Первая красная. В Ивано-Франковской области ввели высший уровень эпидемической опасности

Цей матеріал також доступний українською
21.01.2022, 17:31
Первая красная. В Ивано-Франковской области ввели высший уровень эпидемической опасности - Фото
Иллюстративное фото - Depositphotos.com

С 24 января в Ивано-Франковской области будет установлен красный уровень эпидемической опасности. Об этом сообщает пресс-служба Кабмина со ссылкой на решение внеочередного заседания госкомиссии по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям.

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Как отметил министр здравоохранения Виктор Ляшко, в Ивано-Франковской области за последние семь дней превышены признаки эпидопасности по трем показателям:

- количеству госпитализированных (на 100 000 населения 76%-86%);

- уровню госпитализации (92-101%);

- выявлению положительных случаев инфицирования COVID-19 протестированных.

Комиссия ТЭБ и ЧС решила установить с 00:00 24 января 2022 года красный уровень эпидемической опасности распространения COVID-19 на территории Ивано-Франковской области.

В регионе будут применяться ограничительные меры, предусмотренные для данного уровня эпидопасности.

Первая красная. В Ивано-Франковской области ввели высший уровень эпидемической опасности

Главе ОГА поручено обеспечить соблюдение противоэпидемических мер, а также усилить контроль за развертыванием дополнительных койкомест, особенно в детских заведениях.

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Наталия Медведева
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Ивано-Франковская область коронавирус
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