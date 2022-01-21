В Украине волна COVID-19: более 20 000 новых заболевших – статистика по Киеву и областям

Вчера, 20 января, в Украине выявили 20 156 заболевших COVID-19 (днем ранее – 18 479). Больше всего новых пациентов с коронавирусом – в Ивано-Франковской (2427), Львовской (1989) областях и Киеве (1552), сообщает пресс-служба Минздрава.

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Вчера по всей стране умерли 150 больных COVID-19 (днем ранее – 131), выздоровели 4486 пациентов (4446), были госпитализированы – 2226 (2151).

За сутки сделали 109 562 теста (111 137). Методом ПЦР – 57 396 (61 642), ИФА – 6577 (7982), экспресс-тестов – 45 589 (41 513).

На утро 21 января в Украине выявили 3 819 538 заболевших с начала эпидемии COVID-19: умерли 98 993 инфицированных, выздоровели – 3 576 268.

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Заболеваемость COVID-19 в Киеве и областях:

Киев – 1552 заболевших коронавирусом за сутки (днем ранее – 1409);

Винницкая область – 969 (965);

Волынская – 400 (293);

Днепропетровская – 826 (455);

Донецкая – 631 (556);

Житомирская – 589 (820);

Закарпатская – 498 (482);

Запорожская – 366 (230);

Ивано-Франковская – 2427 (2777);

Киевская – 672 (534);

Кировоградская – 98 (96);

Луганская – 251 (237);

Львовская – 1989 (1440);

Николаевская – 304 (216);

Одесская – 1036 (944);

Полтавская – 677 (679);

Ровенская – 702 (669);

Сумская – 1158 (1137);

Тернопольская – 1053 (1145);

Харьковская – 971 (931);

Херсонская – 308 (191);

Хмельницкая – 1034 (768);

Черкасская – 379 (405);

Черновицкая – 756 (694);

Черниговская – 510 (406).

Нет данных из временно оккупированных Крыма и части Донбасса.

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Марк Сировой

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