В Украине волна COVID-19: более 20 000 новых заболевших – статистика по Киеву и областям
Вчера, 20 января, в Украине выявили 20 156 заболевших COVID-19 (днем ранее – 18 479). Больше всего новых пациентов с коронавирусом – в Ивано-Франковской (2427), Львовской (1989) областях и Киеве (1552), сообщает пресс-служба Минздрава.
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Вчера по всей стране умерли 150 больных COVID-19 (днем ранее – 131), выздоровели 4486 пациентов (4446), были госпитализированы – 2226 (2151).
За сутки сделали 109 562 теста (111 137). Методом ПЦР – 57 396 (61 642), ИФА – 6577 (7982), экспресс-тестов – 45 589 (41 513).
На утро 21 января в Украине выявили 3 819 538 заболевших с начала эпидемии COVID-19: умерли 98 993 инфицированных, выздоровели – 3 576 268.
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Заболеваемость COVID-19 в Киеве и областях:
Киев – 1552 заболевших коронавирусом за сутки (днем ранее – 1409);
Винницкая область – 969 (965);
Волынская – 400 (293);
Днепропетровская – 826 (455);
Донецкая – 631 (556);
Житомирская – 589 (820);
Закарпатская – 498 (482);
Запорожская – 366 (230);
Ивано-Франковская – 2427 (2777);
Киевская – 672 (534);
Кировоградская – 98 (96);
Луганская – 251 (237);
Львовская – 1989 (1440);
Николаевская – 304 (216);
Одесская – 1036 (944);
Полтавская – 677 (679);
Ровенская – 702 (669);
Сумская – 1158 (1137);
Тернопольская – 1053 (1145);
Харьковская – 971 (931);
Херсонская – 308 (191);
Хмельницкая – 1034 (768);
Черкасская – 379 (405);
Черновицкая – 756 (694);
Черниговская – 510 (406).
Нет данных из временно оккупированных Крыма и части Донбасса.
- В Украине началась новая вспышка коронавируса, заявил министр здравоохранения Виктор Ляшко. В НАН прогнозируют: из-за штамма омикрон волна будет стремительнее предыдущих.
- В Минздраве назвали основные синдромы при заражении омикроном.
- На фоне появления нового штамма в Украине разрешили бустерную вакцинацию от коронавируса. Она доступна всем желающим через полгода после второй дозы.
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