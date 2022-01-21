Worldоmеter: в мире рекордная заболеваемость COVID-19 – данные в топ-10 странах

20 января страны отчитались о рекордной суточной заболеваемости коронавирусом за все время пандемии COVID-19. Об этом говорится в сведенных данных ресурсом Worldometer.

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Вчера страны сообщили суммарно о 3 611 277 заболевших COVID-19 в мире за 19 января, это рекордный показатель, говорится в данных на портале. При этом за сутки умерли 9192 человека, а выздоровели – 3 107 395.

Топ-10 стран по суточной заболеваемости коронавирусом:

США – 692 320 заболевших / 2700 умерших / 155 522 выздоровевших;

Франция – 425 183 / 245 / 231 969;

Индия – 347 254 / 703 / 251 777;

Италия – 188 797 / 385 / 143 029;

Бразилия – 168 060 / 324 / 3621;

Испания – 157 447 / 162 /26 408;

Германия – 134 930 / 176 / 41 400;

Аргентина – 129 709 / 181 / 109 881;

Великобритания – 107 364 / 330 / 112 551;

Австралия – 75 116 / 55 / нет данных.

В Украине также начинается стремительная волна COVID-19 из-за штамма омикрон, о которой предупреждали в Национальной академии наук. За 19 января по всей стране выявили более 18 000 заболевших коронавирусом.

В начале января ВОЗ заявила, что омикроном в ближайшие два месяца могут заболеть 50% европейцев.

Главный инфекционист США Энтони Фаучи заявил, что омикроном заразятся практически все, но вакцинированные переболеют легче.

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Марк Сировой

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