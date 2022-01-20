Резкий рост. В Украине более 18 000 новых заболевших COVID-19: данные по Киеву и областям
За сутки 19 января в Украине выявили 18 479 заболевших коронавирусом (днем ранее – 12 815). Больше всего новых больных COVID-19 – в Ивано-Франковской (2777), Львовской (1440) областях и Киеве (1409), передает пресс-служба Минздрава.
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Вчера по всей стране умер 131 больной COVID-19 (днем ранее – 163), выздоровели 4446 пациентов (5413), был госпитализирован – 2151 (2401).
Официально сделали 111 137 тестов (97 644). Методом ПЦР – 61 642 (50 298), ИФА – 7982 (6290), экспресс-тестов – 41 513 (41 056).
На утро 20 января в Украине зафиксировали 3 799 382 заболевших с начала эпидемии коронавируса: умерли 98 843 инфицированных, выздоровели – 3 571 782.
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Заболеваемость коронавирусом в Киеве и областях:
Киев – 1409 заболевших COVID-19 за сутки (днем ранее – 1268);
Винницкая область – 965 (767);
Волынская – 293 (157);
Днепропетровская – 455 (414);
Донецкая – 556 (483);
Житомирская – 820 (258);
Закарпатская – 482 (292);
Запорожская – 230 (201);
Ивано-Франковская – 2777 (1575);
Киевская – 534 (491);
Кировоградская – 96 (86);
Луганская – 237 (215);
Львовская – 1440 (956);
Николаевская – 216 (222);
Одесская – 944 (534);
Полтавская – 679 (470);
Ровенская – 669 (568);
Сумская – 1137 (860);
Тернопольская – 1145 (528);
Харьковская – 931 (666);
Херсонская – 191 (305);
Хмельницкая – 768 (625);
Черкасская – 405 (300);
Черновицкая – 694 (513);
Черниговская – 406 (61).
Нет данных из временно оккупированных Крыма и части Донбасса.
- В Украине началась стремительная волна коронавируса в связи с появлением штамма омикрон, предупреждают ученые.
- В стране разрешили бустерную вакцинацию от коронавируса всем желающим. Получить ее можно через полгода после второй дозы.
- Также в Украине сократили срок действия COVID-сертификатов о вакцинации.
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