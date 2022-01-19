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В Украине сокращен срок действия COVID-сертификатов о вакцинации

Цей матеріал також доступний українською
19.01.2022, 13:52
В Украине сокращен срок действия COVID-сертификатов о вакцинации - Фото
Виктор Ляшко (Фото: пресс-служба форума Украина 30)

В Украине сокращен срок действия "зеленых" COVID-сертификатов о вакцинации. Об этом сообщил министр здравоохранения Виктор Ляшко по итогам заседания правительства 19 января.

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Срок действия "зеленых" COVID-сертификатов о вакцинации в приложении Дия сокращен с 365 дней до 270 дней.

Глава МОЗ сообщил, что срок действия изменяется для трех типов документа: внутреннего, иностранного и международного сертификатов.

Срок действия сертификата составит девять месяцев с момента получения второй дозы прививки.

Также сегодня Кабмин утвердил клинические основания для формирования сертификата на основании бустерной дозы. Цифровой документ можно будет сформировать после введения любой из вакцин, соответствующих утвержденным схемам введения бустерной дозы в определенный срок от 180 до 270 дней.

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Оксана Житнюк
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