В Украине сокращен срок действия COVID-сертификатов о вакцинации

В Украине сокращен срок действия "зеленых" COVID-сертификатов о вакцинации. Об этом сообщил министр здравоохранения Виктор Ляшко по итогам заседания правительства 19 января.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Срок действия "зеленых" COVID-сертификатов о вакцинации в приложении Дия сокращен с 365 дней до 270 дней.

Глава МОЗ сообщил, что срок действия изменяется для трех типов документа: внутреннего, иностранного и международного сертификатов.

Срок действия сертификата составит девять месяцев с момента получения второй дозы прививки.

Также сегодня Кабмин утвердил клинические основания для формирования сертификата на основании бустерной дозы. Цифровой документ можно будет сформировать после введения любой из вакцин, соответствующих утвержденным схемам введения бустерной дозы в определенный срок от 180 до 270 дней.

С декабря 2021 года в Украине дополнительную прививку от коронавируса уже могут получить люди с ослабленным иммунитетом.

С 22 декабря третью (бустерную) дозу начали делать медикам, работникам интернатов и людям старше 60 лет.

В Минздраве сообщили, что вакцинированные бустерной дозой получат новые COVID-сертификаты, но не сразу.

Читайте также: Украинские COVID-cертификаты в Дие признали еще шесть стран – список

Оксана Житнюк

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.