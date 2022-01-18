Ивано-Франковская область "покраснела" по госпитализациям с коронавирусом

Сегодня, 18 января, Ивано-Франковская область лидирует по количеству случаев заболевания коронавирусом и госпитализаций. В оранжевой зоне еще Черновицкая, Сумская и Ровненская области, остальные регионы в желтой, сообщает пресс-служба Минздрава.

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По данным ведомства, по всей территории Украины превышен уровень заболеваемости – болеет 236 человек на 100 тысяч населения (при норме – меньше 75 человек). Для сравнения, 10 января болел 151 человек на 100 тысяч населения.

Много случаев инфицирования наблюдается в Киеве – 410 заболевших на 100 тысяч населения (10 января было 362).

Больше всего пациентов с коронавирусом попадают в больницу в Ивано-Франковской области – это единственный регион, который приближается к красной зоне по количеству госпитализаций. Такая динамика сохраняется три дня.

Ни в одном регионе не превышен показатель загруженности кроватей кислородом – занято 23,7% больничных коек при норме не более 65%.

С 7 декабря 2021 года Киев и восемь областей вышли из красной зоны карантина.

С 30 декабря Волынская и Запорожская области переходят в "желтую" зону эпидопасности по распространению коронавируса.

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Яна Катасонова

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