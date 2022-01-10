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Две области перевели в оранжевую зону карантина: карта Минздрава

Цей матеріал також доступний українською
10.01.2022, 10:17
Две области перевели в оранжевую зону карантина: карта Минздрава - Фото
Иллюстративное фото: depositphotos.com

Сегодня, 10 января, в оранжевую зону карантина из-за пандемии коронавируса в Украине перевели две области – Сумскую и Херсонскую. В этих регионах наблюдается значительное количество заражений и госпитализаций, сообщает Минздрав.

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В Херсонской области госпитализированы 60% пациентов с коронавирусом, а в Сумской увеличилось количество новых случаев COVID-19 – 21%.

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Оранжевая зона сигнализирует, что регион скоро может перейти из желтой в красную, а власти могут вводить дополнительные меры по контролю за карантином.

Все остальные области страны сейчас находятся в желтой зоне карантина. В них требуют соблюдать масочный режим, дистанцию в 1,5 м, а также следующие правила:

- проведение массовых мероприятий с участием более одного человека на 4 кв. м;

- заполненность кинозалов и других заведений культуры более 50% мест;

- заполненность спортзалов и фитнес-центров не более одного человека на 10 кв. м.,

- дошкольные учебные заведения и начальная школа работают, но другие учебные заведения – только при наличии 80% вакцинированного хотя бы одной дозой персонала.

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Яна Катасонова
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минздрав карантин коронавирус COVID-19 желтая зона
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