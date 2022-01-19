ВОЗ рекомендует странам отменить или ослабить ограничения на международные поездки
Всемирная организация здравоохранения рекомендует странам отменить или ослабить ограничения на международные поездки, поскольку эта мера, как показала ситуация с распространением омикрон-штамма, демонстрирует неэффективность. Об этом говорится во временных рекомендациях Комитета по чрезвычайным ситуациям ВОЗ, сообщает пресс-служба организации.
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Комитет рекомендует отменить или ослабить ограничения на поездки, поскольку они не обеспечивают дополнительных преимуществ и продолжают способствовать экономическому и социальному стрессу, с которым сталкиваются государства.
"Неспособность ограничений на поездки, введенных после обнаружения варианта омикрон, ограничить его международное распространение демонстрирует неэффективность таких мер с течением времени", – говорится в сообщении.
Меры в отношении поездок (например, ношение маски, тестирование, изоляция/карантин и вакцинация) должны основываться на оценке рисков и не допускать финансового бремени для лиц, совершающих международные поездки, считают в ВОЗ.
Комитет также рекомендует не требовать подтверждения вакцинации от COVID-19 для международных поездок как главного условия их совершения, учитывая ограниченный глобальный доступ и несправедливое распределение вакцин от коронавируса.
"Государствам следует рассмотреть риск-ориентированный подход к облегчению международных поездок путем отмены или изменения мер, таких как требования по тестированию и/или карантину, когда это уместно, в соответствии с руководством ВОЗ", – говорится в сообщении.
- В начале января ВОЗ заявила, что омикроном в ближайшие два месяца могут заболеть 50% европейцев.
- Главный инфекционист США Энтони Фаучи заявил, что омикроном заразятся практически все, но вакцинированные переболеют легче.
- В Украине из-за омикрона ожидают сверхстремительную волну COVID-19 и разрешили на этом фоне бустерную вакцинацию всем желающим.
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