ВОЗ рекомендует странам отменить или ослабить ограничения на международные поездки

Всемирная организация здравоохранения рекомендует странам отменить или ослабить ограничения на международные поездки, поскольку эта мера, как показала ситуация с распространением омикрон-штамма, демонстрирует неэффективность. Об этом говорится во временных рекомендациях Комитета по чрезвычайным ситуациям ВОЗ, сообщает пресс-служба организации.

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Комитет рекомендует отменить или ослабить ограничения на поездки, поскольку они не обеспечивают дополнительных преимуществ и продолжают способствовать экономическому и социальному стрессу, с которым сталкиваются государства.

"Неспособность ограничений на поездки, введенных после обнаружения варианта омикрон, ограничить его международное распространение демонстрирует неэффективность таких мер с течением времени", – говорится в сообщении.

Меры в отношении поездок (например, ношение маски, тестирование, изоляция/карантин и вакцинация) должны основываться на оценке рисков и не допускать финансового бремени для лиц, совершающих международные поездки, считают в ВОЗ.

Комитет также рекомендует не требовать подтверждения вакцинации от COVID-19 для международных поездок как главного условия их совершения, учитывая ограниченный глобальный доступ и несправедливое распределение вакцин от коронавируса.

"Государствам следует рассмотреть риск-ориентированный подход к облегчению международных поездок путем отмены или изменения мер, таких как требования по тестированию и/или карантину, когда это уместно, в соответствии с руководством ВОЗ", – говорится в сообщении.

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Вадим Ребрина

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