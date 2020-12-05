Первый космонавт независимой Украины. Леониду Каденюку открыли памятник: фото

Сегодня, 5 декабря, в 23-ю годовщину возвращения Леонида Каденюка на Землю на шаттле "Колумбия" состоялось открытие памятника первому космонавту независимой Украины. Об этом сообщает пресс-служба президента.

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Монумент Герою Украины Леониду Каденюку, который ушел из жизни в январе 2018 года, установили на Байковом кладбище.

Как отмечается, на проведение работ за государственные средства из-за бюрократических процедур могли уйти годы, был открыт благотворительный фонд и все желающие могли участвовать в финансировании. Эскиз монумента выбрала семья космонавта.

"Леонид Каденюк много сделал для Украины, и Украина должна хоть что-то сделать для него. Я считаю, что мы очень вовремя все сделали, ведь 28 января Леониду Каденюку исполнилось бы 70 лет, и людям будет куда прийти и почтить его память", – сказал президент Владимир Зеленский на церемонии открытия памятника.

Зеленский подчеркнул, что со времен полета Каденюка в космос у Украины не было крупных прорывов в аэрокосмической отрасли, и призвал сделать все возможное, чтобы восстановить ее.

26 ноября Национальный банк Украины презентовал сувенирную неплатежную банкноту "Леонид Каденюк – первый космонавт независимой Украины". Это первая украинская банкнота с вертикальным дизайном.

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Наталия Медведева

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