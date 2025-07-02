Петиция о декриминализации порно за пять дней набрала 25 000 голосов

Автор петиции призвала президента публично поддержать соответствующий законопроект и способствовать его внесению в повестку дня ВРУ

Человек за компьютером (Иллюстративное фото: Depositphotos)

За несколько дней петиция о декриминализации производства эротического контента набрала необходимое для рассмотрения количество голосов. Об этом сообщается на сайте Офиса президента.

Петиция была зарегистрирована 27 июня. Автором является Светлана Дворникова, которая называет себя моделью OnlyFans (платформа для продажи эротического контента). По состоянию на 16:30 2 июля петицию подписали более 25 100 граждан.

Автор обращается к президенту Владимиру Зеленскому и утверждает, что за пять лет заплатила государству более 40 млн гривен налогов. По ее словам, одновременно правоохранители возбудили против нее уголовное дело по статье о ввозе, изготовлении, сбыте и распространении порнографических материалов.

"Обращаюсь к вам как к гаранту Конституции Украины с просьбой оказать поддержку законопроекту №12191 от 11 ноября 2024 года "О внесении изменений в Уголовный кодекс Украины в части совершенствования отдельных положений об уголовных правонарушениях против общественного порядка и морали"", – говорится в тексте петиции.

Женщина считает, что этот законопроект является "шагом к справедливости, защите прав человека и приведению нашего законодательства в соответствие со стандартами цивилизованного мира".

"Скажите, почему государство преследует за деятельность, в которой нет пострадавших? Моя работа – это добровольный обмен между взрослыми людьми, которые знают, чего хотят. Все участники совершеннолетние, все действуют по собственной воле. Где здесь преступление? Кто жертва?" – написала женщина.

Автор отметила, что законопроект №12191 также направлен на усиление борьбы с реальными преступлениями. Он предусматривает более строгие наказания за вовлечение детей в производство порнографии, усиливает ответственность за распространение такого контента среди несовершеннолетних и квалифицирует принуждение несовершеннолетних как особо тяжкое преступление.

Дворникова призвала Зеленского публично поддержать законопроект и способствовать его внесению в повестку дня Верховной Рады.

11 ноября 2024 года в парламенте был зарегистрирован законопроект №12191 о декриминализации порнографии.

В декабре депутат Железняк сообщал, что парламентский комитет по вопросам правоохранительной деятельности поддержал соответствующий законопроект в целом.