Петиція про декриміналізацію порно за п’ять днів набрала 25 000 голосів

Авторка петиції закликала президента публічно підтримати відповідний законопроєкт та сприяти його внесенню до порядку денного ВРУ

Людина за комп’ютером (Ілюстративне фото: Depositphotos)

Петиція про декриміналізацію виробництва еротичного контенту за кілька днів набрала необхідні для розгляду голоси. Про це йдеться на сайті Офісу президент.

Петиція була зареєстрована 27 червня. Авторка – Світлана Дворнікова, яка називає себе моделлю OnlyFans (платформа з продажу еротичного контенту). Станом на 16:30 2 липня петицію підписали понад 25 100 громадян.

Авторка звертається до президента Володимира Зеленського й стверджує, що за п’ять років віддала податками державі понад 40 млн грн. За її словами, водночас правоохоронці відкрили проти неї кримінальне провадження за статтею про ввезення, виготовлення, збут і розповсюдження порнографічних предметів.

"Звертаюся до вас як до гаранта Конституції України з проханням простягнути руку допомоги законопроєкту №12191 від 11 листопада 2024 року "Про внесення змін до Кримінального кодексу України щодо вдосконалення його окремих положень про кримінальні правопорушення проти громадського порядку та моральності"", – йдеться у тексті петиції.

Жінка вважає, що цей законопроєкт – "крок до справедливості, захисту прав людини та приведення нашого законодавства до тих стандартів цивілізованого світу".

"Скажіть, чому держава переслідує за діяльність, у якій немає потерпілих? Моя робота – це добровільний обмін між дорослими людьми, які знають, чого хочуть. Усі учасники – повнолітні, усі діють за власним бажанням. Де тут злочин? Хто жертва?" – написала жінка.

Автора зазначила, що законопроєкт №12191 також є посиленням боротьби зі справжніми злочинами. Він встановлює жорсткіші покарання за втягування дітей у виробництво порно, посилює відповідальність за розповсюдження такого контенту серед неповнолітніх та виділяє примушування малолітніх як особливо тяжкий злочин.

Дворнікова закликала Зеленського публічно підтримати законопроєкт та сприяти його внесенню до порядку денного Верховної Ради.

11 листопада 2024 року у парламенті зареєстрували законопроєкт №12191 про декриміналізацію порно.

У грудні нардеп Железняк повідомляв, що парламентський комітет з питань правоохоронної діяльності підтримав за основу відповідний законопроєкт.