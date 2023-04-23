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Пик половодья в Киеве прошел: за четыре дня вода упала почти на полметра

Цей матеріал також доступний українською
23.04.2023, 12:08
Пик половодья в Киеве прошел: за четыре дня вода упала почти на полметра - Фото
Фото: УГЭ

Весеннее половодье в Киеве идет на убыль. По информации Киевской городской военной администрации, за последние четыре дня уровень воды упал на 44 см.

"По состоянию на 10:00 23.04.2023 уровень воды г. Днепр в Киеве возле моста "Метро" составляет 9303 см. Этот показатель на 5 см меньше чем вчера. Всю неделю половодья идет на убыль. Но еще удерживается подтопление пойменных территорий и низких участков садово-дачной застройки, приусадебных участков. Аварийные подтопления по городу Киеву не зафиксированы", – сказал начальник КМВА Сергей Попко.

Уровни воды в Киеве в течение прошлых дней:

22 апреля, суббота – 9308 см;
21 апреля, пятница – 9324 см;
20 апреля, четверг – 9337 см;
19 апреля, среда – 9347 см.

Высокий уровень был 17 апреля, когда вода поднялась до 9359 см.

По данным Укргидроэнерго, Киев и Киевская область уже вышли из самой высокой "красной" зоны опасности, но по состоянию на субботу там сохранялся второй уровень опасности гидрологических явлений (оранжевый).

Паводок перешел ниже по течению: в Черкасскую, Полтавскую, Кировоградскую, Днепропетровскую области.

По прогнозам синоптиков, в конце апреля – начале мая в Украине еще ожидаются значительные осадки, поэтому возможна вторая волна половодья, но она буде слабее.

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Андрій Водяний
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