Пик половодья в Киеве прошел: за четыре дня вода упала почти на полметра
Весеннее половодье в Киеве идет на убыль. По информации Киевской городской военной администрации, за последние четыре дня уровень воды упал на 44 см.
Уровни воды в Киеве в течение прошлых дней:
22 апреля, суббота – 9308 см;
21 апреля, пятница – 9324 см;
20 апреля, четверг – 9337 см;
19 апреля, среда – 9347 см.
Высокий уровень был 17 апреля, когда вода поднялась до 9359 см.
По данным Укргидроэнерго, Киев и Киевская область уже вышли из самой высокой "красной" зоны опасности, но по состоянию на субботу там сохранялся второй уровень опасности гидрологических явлений (оранжевый).
Паводок перешел ниже по течению: в Черкасскую, Полтавскую, Кировоградскую, Днепропетровскую области.
По прогнозам синоптиков, в конце апреля – начале мая в Украине еще ожидаются значительные осадки, поэтому возможна вторая волна половодья, но она буде слабее.
- Ранее киевская мэрия прогнозировала, что пик паводков в Киеве прогнозируют на 22 апреля.
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